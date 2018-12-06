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Расписание матчей
Испания. Кубок
Уэска - Атлетик
Уэска - Атлетик: обзор матча 06 декабря 2018
Уэска
06.12.2018, четверг, 20:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Атлетик
37'
А. Адурис
58'
А. Адурис
80'
И. Уильямс
90+2'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уэска - Атлетик
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
И. Уильямс
80'
ГОЛ! 0:3!
И. Уильямс
Пас отдал
Р. Гарсия
Желтая карточка
Л. Авила
72'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
И. Мартинес
Желтая карточка
Д. Мусто
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Уэска
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
3-4-2
1
Вернер
31
Брежанчич
3
Этчейта
44
Инсуа
16
Мелеро
18
Мусто
22
Састре
7
Гюрлер
6
Авила
9
Лонго
4-3-1-2
1
Симон
2
Капа
26
Мартинес
5
Альварес
17
Бершиче
14
Сусаета
14
Дани Гарсия
7
Эчебаррия
14
Кордоба
20
Адурис
14
Гарсия
Остались в запасе
Уэска
Атлетик
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Уэска - Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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