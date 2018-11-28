Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Уэска
Атлетик - Уэска: обзор матча 28 ноября 2018
Атлетик
28.11.2018, среда, 22:45
Испания. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Уэска
10'
А. Адурис
27'
П. Инсуа (АГ)
32'
А. Адурис
55'
Б. Эчебаррия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Уэска
Желтая карточка
М. Сан Хосе
59'
ГОЛ! 4:0!
Б. Эчебаррия
55'
41'
Желтая карточка
Р. Брежанчич
ГОЛ! 3:0!
А. Адурис
Пас отдал
О. де Маркос
32'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Инсуа
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
10'
9'
Желтая карточка
Л. Авила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Уэска
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Симон
17
Бершиче
26
Мартинес
12
Сан Хосе
18
де Маркос
5
Ноласкоайн
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
4-4-2
1
Вернер
29
Акапо
31
Брежанчич
44
Инсуа
35
Семеду
17
Ривера
5
Агилера
22
Састре
7
Гюрлер
6
Авила
9
Лонго
Остались в запасе
Атлетик
Уэска
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Атлетик - Уэска
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Уэска
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+