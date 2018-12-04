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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Кадис
Эспаньол - Кадис: обзор матча 04 декабря 2018
Эспаньол
04.12.2018, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Кадис
76'
Э. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эспаньол - Кадис
88'
Желтая карточка
И. Кечоевич
ГОЛ! 1:0!
Э. Перес
76'
Начало матча
Статистика матча Эспаньол - Кадис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Кадис
- : -
29.11.2026
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Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
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21.11.2026
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15.11.2026
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Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
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