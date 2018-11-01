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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кадис - Эспаньол
Кадис - Эспаньол: обзор матча 01 ноября 2018
Кадис
01.11.2018, четверг, 20:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Эспаньол
41'
К. Азамум
36'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кадис - Эспаньол
84'
Желтая карточка
О. Мелендо
65'
Желтая карточка
Р. Росалес
Желтая карточка
Х. Мари
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Азамум
Пас отдал
С. Агра
41'
36'
ГОЛ! 0:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
П. Пьятти
Желтая карточка
К. Азамум
22'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кадис - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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