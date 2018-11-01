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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альмерия - Вильярреал
Альмерия - Вильярреал: обзор матча 01 ноября 2018
Альмерия
01.11.2018, четверг, 20:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 3
Ответный матч – 0 : 8
Завершен
Вильярреал
67'
С. Касорла
83'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Альмерия - Вильярреал
83'
ГОЛ! 0:2!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Н. Сансоне
67'
ГОЛ! 0:1!
С. Касорла
49'
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
А. Трухильо
43'
Начало матча
Статистика матча Альмерия - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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