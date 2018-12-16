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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эстремадура - Химнастик
Эстремадура - Химнастик: обзор матча 16 декабря 2018
Эстремадура
16.12.2018, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 18 тур
0 : 1
Завершен
Химнастик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстремадура - Химнастик
90'
+1
Желтая карточка
М. Баррейро
88'
Желтая карточка
И. Гарсия
45'
+1
Желтая карточка
Х. Маркес
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
30'
Начало матча
Статистика матча Эстремадура - Химнастик
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
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Химнастик
Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели
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2016.12.02 01:07
Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели
2019.06.01 17:05
8
Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП
2019.06.01 14:12
7
Рамос стал рекордсменом по количеству предупреждений в Испании
2018.02.19 08:53
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Химнастик», «Лас-Пальмас» не сумел обыграть «Уэску»
2016.12.02 01:07
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