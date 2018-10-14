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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Мальорка
Гранада - Мальорка: обзор матча 14 октября 2018
Гранада
14.10.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Сегунда, 9 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Мальорка
Желтая карточка
В. Диас
71'
Желтая карточка
А. Монторо
65'
65'
Желтая карточка
С. Севилья
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Мальорка
21
Антонио Раильо
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Куини
ПЗ
Мальорка
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Карлос Кастро
ЦФ
3-1-1-1
1
Силва
16
Диас
3
Мартинес
24
Посо
19
Монторо
14
Вадильо
20
Рамос
2-2-1
21
Раильо
14
Руис
8
Севилья
6
Педраса
9
Абдон
Остались в запасе
Гранада
Мальорка
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Куини
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Куини
ПЗ
Остались в запасе
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Гранада - Мальорка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
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