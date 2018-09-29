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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Дукла - Фастав
Дукла - Фастав: обзор матча 29 сентября 2018
Дукла
29.09.2018, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Фастав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дукла - Фастав
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 0
16.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
1 : 2
12.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Юлишка
Новости команд
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Дукла
Фастав
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
2019.05.21 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
2018.09.21 18:26
2
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
2019.05.21 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
2018.09.21 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
2017.07.08 07:06
1
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
2017.01.28 21:48
2
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
2016.08.29 00:23
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
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