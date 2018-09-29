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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Кордоба
Гранада - Кордоба: обзор матча 29 сентября 2018
Гранада
29.09.2018, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 7 тур
4 : 2
Завершен
Кордоба
20'
А. Вадильо
54'
А. Монторо
50'
А. Айтами (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Кордоба
ГОЛ! 2:1!
А. Монторо
54'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Айтами
ГОЛ! 1:0!
А. Вадильо
20'
Начало матча
Статистика матча Гранада - Кордоба
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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