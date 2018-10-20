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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Эммен
ПСВ - Эммен: обзор матча 20 октября 2018
ПСВ
20.10.2018, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 9 тур
6 : 0
Завершен
Эммен
12'
Г. Перейро
29'
Л. де Йонг
36'
Л. де Йонг
42'
Г. Перейро
79'
Э. Гутьеррес
88'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Эммен
ГОЛ! 6:0!
И. Лосано
Пас отдал
Д. Мален
88'
ГОЛ! 5:0!
Э. Гутьеррес
79'
Желтая карточка
П. Росарио
52'
ГОЛ! 4:0!
Г. Перейро
42'
ГОЛ! 3:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
И. Лосано
36'
ГОЛ! 2:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
И. Лосано
29'
Желтая карточка
Г. Перейро
27'
Желтая карточка
Й. Хендрикс
20'
16'
Желтая карточка
Д. Кавлан
ГОЛ! 1:0!
Г. Перейро
Пас отдал
С. Бергвейн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ПСВ - Эммен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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Эммен
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