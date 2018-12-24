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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Коньяспор
Акхисар Беледиеспор - Коньяспор: обзор матча 24 декабря 2018
Акхисар Беледиеспор
24.12.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Коньяспор
Желтая карточка
Д. Османпаша
88'
Желтая карточка
Э. Барбоза
66'
45'
+3
Желтая карточка
М. Евтович
38'
Желтая карточка
Н. Скубич
Желтая карточка
О. Айик
31'
18'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
7
Элдер Барбоза
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
10
Жозуэ
АП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
89
Кадир Келеш
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Ведат Бора
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
2-1-4-2-1
99
Озтюрк
77
Вурал
88
Османпаша
13
Лопеш
7
Барбоза
18
Джевикер
77
Сержиньо
20
Сиссоко
45
Ману
10
Жозуэ
11
Айик
4-5-1
1
Киринтили
4
Туран
89
Скубич
42
Саинер
2
Финдикли
8
Хаджиахметович
8
Евтович
19
Мок
12
Траоре
5
Филипович
18
Яхович
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Коньяспор
25
Милан Лукач
ВР
89
Кадир Келеш
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
20
Ведат Бора
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
89
Кадир Келеш
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
20
Ведат Бора
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Коньяспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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