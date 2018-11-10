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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Анкарагюджю
Коньяспор - Анкарагюджю: обзор матча 10 ноября 2018
Коньяспор
10.11.2018, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Анкарагюджю
56'
Р. Фати (АГ)
77'
М. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Анкарагюджю
Желтая карточка
С. Ай
82'
ГОЛ! 2:0!
М. Фофана
Пас отдал
Д. Милошевич
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Фати
56'
41'
Желтая карточка
Т. Пинту
32'
Желтая карточка
Б. Джа-Джедже
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Анкарагюджю
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
Анкарагюджю
7
Алессио Черчи
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
4-2-1-2
1
Киринтили
2
Финдикли
3
Дианье
89
Скубич
87
Озторун
27
Милошевич
8
Евтович
7
Фофана
9
Ятабаре
18
Яхович
3-2-2-1
21
Джа-Джедже
8
Пинту
2
Айхан
22
Озгенк
26
Коне
14
Путило
91
Фати
23
Тьеви
Остались в запасе
Коньяспор
Анкарагюджю
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
7
Алессио Черчи
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
Остались в запасе
7
Алессио Черчи
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Коньяспор - Анкарагюджю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
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