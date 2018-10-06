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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Галатасарай
Антальяспор - Галатасарай: обзор матча 06 октября 2018
Антальяспор
06.10.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
87'
Р. Донк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Галатасарай
90'
+1
Желтая карточка
Фернандо
87'
ГОЛ! 0:1!
Р. Донк
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
47'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
41'
Желтая карточка
З. Гюмюш
Желтая карточка
Майкон
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
20
Чико
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
90
Данило
ЦП
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
3-2-2
26
Сиссоко
33
Челустка
33
Анжело
18
Куртулуш
20
Чико
11
Майкон
15
Дукара
4-1-2-2-1
16
Муслера
4
Азиз
5
Кабак
25
Мариано
18
Байрам
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
7
Оникуру
10
Родригеш
11
Гюмюш
Остались в запасе
Антальяспор
Галатасарай
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
8
Софиан Фегули
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
90
Данило
ЦП
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Антальяспор - Галатасарай
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
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