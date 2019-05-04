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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Цюрих
Базель - Цюрих: обзор матча 04 мая 2019
Базель
04.05.2019, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Цюрих
49'
К. Самбрано
66'
Р. ван Вольфсвинкел
90+2'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Цюрих
ГОЛ! 3:0!
А. Айети
Пас отдал
В. Штокер
90'
+2
Желтая карточка
Э. Баланта
86'
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
В. Штокер
66'
ГОЛ! 1:0!
К. Самбрано
Пас отдал
Л. Дзуффи
49'
42'
Желтая карточка
С. Одей
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Базель
1
Мартин Хансен
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
4-5-1
1
Омлин
17
Сухи
15
Риверос
3
Самбрано
30
Видмер
33
Буа
14
Штокер
20
Фрай
34
Джака
7
Дзуффи
9
ван Вольфсвинкел
3-2-3-2
25
Брехнер
17
Бангура
13
Неф
2
Максе
27
Рюгг
31
Харабадзе
27
Шенбехлер
22
Сертик
8
Домджони
98
Одей
9
Сесай
Остались в запасе
Базель
Цюрих
1
Мартин Хансен
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Андрис Ванинс
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
Главный тренер
Деннис Хедигер
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Деннис Хедигер
Статистика матча Базель - Цюрих
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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