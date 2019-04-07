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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Тун
Янг Бойз - Тун: обзор матча 07 апреля 2019
Янг Бойз
07.04.2019, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 28 тур
5 : 1
Завершен
Тун
5'
Д. Соу
10'
Г. Оаро
22'
С. Лаупер
61'
Г. Оаро
51'
Д. Саланович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Тун
Желтая карточка
М. Камара
66'
ГОЛ! 4:1!
Г. Оаро
Пас отдал
Л. Бенито
61'
51'
ГОЛ! 3:1!
Д. Саланович
ГОЛ! 3:0!
С. Лаупер
Пас отдал
Л. Бенито
22'
ГОЛ! 2:0!
Г. Оаро
Пас отдал
Т. Шик
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Соу
Пас отдал
Г. Оаро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
15
Джибриль Соу
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
27
Рожер Ассале
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Тун
91
Гийом Февр
ВР
31
Стефан Гларнер
ЦЗ
25
Кевин Биглер
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Тун
12
Франческо Руберто
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
3-4-1-2
16
фон Бальмус
23
Бенито
5
фон Берген
5
Камара
15
Соу
13
Шик
30
Лаупер
16
Фасснахт
13
Нгамале
99
Оаро
27
Ассале
1-1-1-1
91
Февр
31
Гларнер
25
Биглер
13
Карлен
11
Саланович
Остались в запасе
Янг Бойз
Тун
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
12
Франческо Руберто
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Статистика матча Янг Бойз - Тун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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