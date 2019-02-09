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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Грассхоппер
Цюрих - Грассхоппер: обзор матча 09 февраля 2019
Цюрих
09.02.2019, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Грассхоппер
80'
А. Максе
38'
Р. Хольцхаушер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Грассхоппер
Желтая карточка
М. Криезиу
90'
ГОЛ! 1:1!
А. Максе
Пас отдал
А. Неф
80'
Желтая карточка
Х. Криэциу
78'
Желтая карточка
Б. Кололли
72'
45'
Желтая карточка
Н. Гиоргиев
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Хольцхаушер
Желтая карточка
А. Максе
35'
6'
Желтая карточка
М. Джуричин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Грассхоппер
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
35
Никола Гиоргиев
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Грассхоппер
11
Али Малль
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
3-1-4-1
25
Брехнер
17
Бангура
2
Максе
13
Неф
71
Криэциу
8
Домджони
7
Винтер
19
Маркезано
10
Кололли
98
Одей
1-4
13
Линднер
5
Райнер
10
Хольцхаушер
22
Раве
35
Гиоргиев
7
Джуричин
Остались в запасе
Цюрих
Грассхоппер
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
11
Али Малль
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Остались в запасе
11
Али Малль
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Цюрих - Грассхоппер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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1
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
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2025.02.16 13:05
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