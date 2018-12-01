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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Санкт-Галлен
Тун - Санкт-Галлен: обзор матча 01 декабря 2018
Тун
01.12.2018, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
71'
Г. Карлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Санкт-Галлен
ГОЛ! 1:0!
Г. Карлен
71'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
31
Стефан Гларнер
ЦЗ
17
Деннис Хедигер
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Санкт-Галлен
1
Деян Стоянович
ВР
30
Сильвен Хефти
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
6
Ален Висс
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Тун
12
Франческо Руберто
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
23
Кекута Манне
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
1-1-1-1
91
Февр
31
Гларнер
17
Хедигер
13
Карлен
11
Саланович
1-3-1
1
Стоянович
30
Хефти
4
Сьерро
10
Барнетта
6
Висс
7
Кутеса
Остались в запасе
Тун
Санкт-Галлен
12
Франческо Руберто
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
1
Даниэль Лопар
ВР
23
Кекута Манне
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Даниэль Лопар
ВР
23
Кекута Манне
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Тун - Санкт-Галлен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
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