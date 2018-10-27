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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Базель
Грассхоппер - Базель: обзор матча 27 октября 2018
Грассхоппер
27.10.2018, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Базель
85'
Ж. Райнер
6'
Л. Дзуффи
11'
Э. Баланта
17'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Базель
ГОЛ! 1:3!
Ж. Райнер
85'
46'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
Жеффрен
34'
Желтая карточка
Р. Хольцхаушер
22'
17'
ГОЛ! 0:3!
Р. ван Вольфсвинкел
11'
ГОЛ! 0:2!
Э. Баланта
Пас отдал
К. Буа
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дзуффи
Пас отдал
А. Айети
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Грассхоппер
21
Набиль Бауи
ЦФ
Базель
9
Афимико Пулулу
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
2-2
13
Линднер
5
Райнер
15
Айети
9
Жеффрен
10
Хольцхаушер
2-1-4-1
1
Омлин
30
Видмер
15
Риверос
3
Баланта
20
Фрай
34
Джака
33
Буа
7
Дзуффи
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Грассхоппер
Базель
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
9
Афимико Пулулу
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
21
Набиль Бауи
ЦФ
Остались в запасе
9
Афимико Пулулу
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Грассхоппер - Базель
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Грассхоппер
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