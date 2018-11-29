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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Марсель
Айнтрахт - Марсель: обзор матча 29 ноября 2018
Айнтрахт
29.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
4 : 0
Завершен
Марсель
2'
Л. Йович
17'
Л. Густаво (АГ)
62'
Б. Сарр (АГ)
67'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Марсель
Желтая карточка
Ф. Костич
90'
71'
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ! 4:0!
Л. Йович
Пас отдал
С. Аллер
67'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Б. Сарр
Пас отдал
Д. Да Коста
62'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
33'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Густаво
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Йович
Пас отдал
М. Гачинович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Деджи Байройтер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
3-2-1-1-2
1
Трапп
23
Русс
5
Фалет
17
Тавата
15
Виллемс
21
Да Коста
6
Фернандес
8
Гачинович
22
Аллер
9
Йович
4-2-1-1-2
16
Пеле
70
Сарр
15
Чалета-Цар
15
Губочан
23
Амави
8
Камара
14
Густаво
20
Лопес
28
Радоньич
11
Митроглу
98
Жермен
Остались в запасе
Айнтрахт
Марсель
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Деджи Байройтер
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
1
Флориан Эскале
ВР
6
Роланду
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Деджи Байройтер
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
1
Флориан Эскале
ВР
6
Роланду
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Айнтрахт - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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