Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Марсель
Лацио - Марсель: обзор матча 08 ноября 2018
Лацио
08.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 4 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
45+1'
М. Пароло
55'
Х. Корреа
60'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Марсель
88'
Желтая карточка
К. Строотман
87'
Желтая карточка
К. Н'Жи
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
83'
60'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Сансон
ГОЛ! 2:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Ч. Иммобиле
55'
52'
Желтая карточка
А. Рами
ГОЛ! 1:0!
М. Пароло
Пас отдал
Ч. Иммобиле
45'
+1
39'
Желтая карточка
Ф. Товен
Желтая карточка
Уоллес
27'
22'
Желтая карточка
Л. Окампос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
10
Димитри Пайет
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
3-2-3-2
1
Стракоша
5
Фелипе
15
Ачерби
22
Дурмиси
13
Уоллес
77
Марушич
16
Пароло
32
Катальди
23
Бериша
32
Корреа
9
Иммобиле
3-1-3-3
16
Пеле
2
Сакаи
23
Рами
15
Чалета-Цар
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
8
Строотман
10
Товен
9
Н'Жи
7
Окампос
Остались в запасе
Лацио
Марсель
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
10
Димитри Пайет
АП
30
Стив Манданда
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
30
Стив Манданда
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лацио - Марсель
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Лацио
Марсель
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:52
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:52
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+