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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - БАТЭ
Челси - БАТЭ: обзор матча 25 октября 2018
Челси
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
3 : 1
Завершен
БАТЭ
2'
Р. Лофтус-Чик
8'
Р. Лофтус-Чик
54'
Р. Лофтус-Чик
80'
А. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - БАТЭ
80'
ГОЛ! 3:1!
А. Риос
Пас отдал
И. Стасевич
ГОЛ! 3:0!
Р. Лофтус-Чик
54'
34'
Желтая карточка
А. Глеб
ГОЛ! 2:0!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
Виллиан
8'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
4-3-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
24
Кэхилл
15
Кристенсен
77
Дзаппакоста
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
8
Ковачич
10
Виллиан
9
Педро
9
Жиру
1-5-2-2
77
Щербицкий
24
Филипенко
11
Глеб
6
Филипович
17
Риос
11
Володько
25
Бага
21
Драгун
7
Стасевич
14
Сигневич
15
Скавыш
Остались в запасе
Челси
БАТЭ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
4
Мирко Иванич
АП
31
Антон Чичкан
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
4
Мирко Иванич
АП
31
Антон Чичкан
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Челси - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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