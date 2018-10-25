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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Лацио
Марсель - Лацио: обзор матча 25 октября 2018
Марсель
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
86'
Д. Пайет
10'
Уоллес
59'
Ф. Кайседо
90'
А. Марушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лацио
90'
ГОЛ! 1:3!
А. Марушич
Пас отдал
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:2!
Д. Пайет
86'
74'
Желтая карточка
М. Пароло
Желтая карточка
Д. Пайет
68'
59'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
К. Строотман
45'
+1
Желтая карточка
Х. Сакаи
44'
33'
Желтая карточка
С. Лулич
30'
Желтая карточка
Ш. Раду
10'
ГОЛ! 0:1!
Уоллес
Пас отдал
Л. Лейва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
23
Рами
2
Сакаи
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
8
Строотман
7
Окампос
10
Пайет
11
Митроглу
4-4-2
1
Стракоша
26
Раду
15
Ачерби
13
Уоллес
4
Касерес
6
Лейва
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
10
Кайседо
9
Иммобиле
Остались в запасе
Марсель
Лацио
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Марсель - Лацио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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