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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - Фехервар
Челси - Фехервар: обзор матча 04 октября 2018
Челси
04.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
1 : 0
Завершен
Фехервар
70'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Фехервар
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Виллиан
70'
Желтая карточка
А. Мората
66'
56'
Желтая карточка
Г. Миланов
44'
Желтая карточка
С. Хусти
14'
Желтая карточка
Л. Него
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
2
Стопира
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
88
Анель Хаджич
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Фехервар
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
17
Мате Паткаи
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
13
Жомбор Берец
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
4-3-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
24
Кэхилл
15
Кристенсен
77
Дзаппакоста
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
4
Фабрегас
10
Виллиан
9
Педро
21
Мората
3-2-4-1
12
Туйвель
5
Фиола
23
Юхас
5
Соуза
77
Него
2
Стопира
88
Хаджич
17
Миланов
8
Николов
9
Хусти
44
Щепович
Остались в запасе
Челси
Фехервар
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Хаби Алонсо
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
17
Мате Паткаи
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
13
Жомбор Берец
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
17
Мате Паткаи
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
13
Жомбор Берец
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Челси - Фехервар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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