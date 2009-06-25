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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Бразилия - ЮАР
Бразилия - ЮАР: обзор матча 25 июня 2009
Бразилия
25.06.2009, четверг, 22:30
Кубок Конфедераций, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
ЮАР
87'
Д. Алвес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия - ЮАР
Замена
️️️️
Л. Фабиано
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Алвес
Замена
Д. Алвес
️️️️
А. Сантос
Желтая карточка
А. Сантос
Желтая карточка
Т. Масилела
Желтая карточка
Ф. Мело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
0
Майкон
ЛЗ
3
Лусио
(К)
ЦЗ
9
Луис Фабиано
ЛП
5
Фелипе Мело
ОП
20
Кака
ЦП
7
Робиньо
ЦП
14
Луизао
ПП
6
Андре Сантос
ЦФ
0
Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
ЮАР
16
Итумеленг Куне
ВР
2
Сибонисо Гакса
ЛЗ
4
Аарон Мокоена
(К)
ЦЗ
3
Тсепо Масилела
ЦЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
11
Теко Модисе
ЦП
10
Стивен Пиенаар
ЦП
17
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Жоэль Сантана
Бразилия
12
Эурелью Гомес
ВР
15
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Элано
ЦП
0
Клебер
ЦП
17
Пато
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
ЮАР
1
Роуэн Фернандес
ВР
19
Брайс Мун
ПЗ
11
Элрио ван Хеерден
ЦП
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
6
МакБет Сибайя
ЦП
9
Катлего Мфела
ЦФ
2-1-4-2
0
Сезар
0
Майкон
3
Лусио
5
Мело
9
Фабиано
20
Кака
7
Робиньо
14
Луизао
0
Рамирес
6
Сантос
3-3-1
16
Куне
4
Мокоена
3
Масилела
2
Гакса
11
Модисе
10
Пиенаар
8
Чабалала
17
Паркер
6
Сантос
13
Алвес
13
Алвес
6
Сантос
Остались в запасе
Бразилия
ЮАР
12
Эурелью Гомес
ВР
15
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Элано
ЦП
0
Клебер
ЦП
17
Пато
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
1
Роуэн Фернандес
ВР
11
Элрио ван Хеерден
ЦП
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
19
Брайс Мун
ПЗ
6
МакБет Сибайя
ЦП
9
Катлего Мфела
ЦФ
Главный тренер
Жоэль Сантана
Остались в запасе
12
Эурелью Гомес
ВР
15
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Элано
ЦП
0
Клебер
ЦП
17
Пато
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
Остались в запасе
1
Роуэн Фернандес
ВР
11
Элрио ван Хеерден
ЦП
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
19
Брайс Мун
ПЗ
6
МакБет Сибайя
ЦП
9
Катлего Мфела
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Жоэль Сантана
Статистика матча Бразилия - ЮАР
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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