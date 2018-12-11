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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Атлетико
Брюгге - Атлетико: обзор матча 11 декабря 2018
Брюгге
11.12.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Атлетико
Желтая карточка
С. Амрабат
76'
57'
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
С. Денсвил
56'
48'
Желтая карточка
С. Ньигес
20'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-4-1-2
34
Хорват
6
Пулен
4
Денсвил
44
Мехеле
4
Амрабат
20
Ванакен
25
Вормер
6
Накамба
16
Нгонг
17
Опенда
7
Уэсли
3-1-3-2-1
13
Облак
4
Ариас
2
Годин
3
Монтеро
16
Родри
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
10
Мартинш
18
Лемар
7
Гризманн
Остались в запасе
Брюгге
Атлетико
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Брюгге - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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