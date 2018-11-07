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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Хоффенхайм
Лион - Хоффенхайм: обзор матча 07 ноября 2018
Лион
07.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
19'
Н. Фекир
28'
Т. Н'Домбеле
65'
А. Крамарич
90+2'
П. Кадержабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Хоффенхайм
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
П. Кадержабек
Пас отдал
Жоэлинтон
Желтая карточка
Ж. Морель
90'
+1
72'
Желтая карточка
Жоэлинтон
72'
Желтая карточка
К. Фогт
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
Э. Бичакчич
51'
Вторая желтая
К. Нуху
48'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
43'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ! 2:0!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
Ф. Менди
28'
19'
Желтая карточка
К. Нуху
ГОЛ! 1:0!
Н. Фекир
Пас отдал
У. Ауа
19'
Желтая карточка
Д. Денайе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лопеш
64
Денайе
21
Морель
2
Рафаэл
23
Менди
29
Тусар
6
Марсело
22
Н'Домбеле
10
Ауа
10
Фекир
10
Депай
3-3-1-1-2
1
Бауманн
4
Бичакчич
4
Нуху
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
14
Шульц
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
19
Бельфодиль
27
Крамарич
Остались в запасе
Лион
Хоффенхайм
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Лион - Хоффенхайм
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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