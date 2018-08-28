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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
Сток Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 28 августа 2018
Сток Сити
28.08.2018, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
53'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Ч. Адам
90'
+7
64'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
ГОЛ! 1:0!
С. Бераино
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
4-3-3
23
Федеричи
33
Питерс
5
Уилльямс
4
Мартинс-Инди
15
Мартина
16
МакКлин
24
Флетчер
5
Этебо
38
Бераино
23
Афобе
92
Диуф
4-4-1-1
1
Лоссль
37
Дурм
4
Горенц-Станкович
26
Шиндлер
2
Смит
10
Сабири
19
Уильямс
7
Бакуна
7
Мбенза
10
Качунга
29
Депуатр
Остались в запасе
Сток Сити
Хаддерсфилд Таун
1
Якоб Хаугор
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
27
Адама Дьякаби
ЛВ
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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