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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Борнмут - Милтон Кинс Донс
Борнмут - Милтон Кинс Донс: обзор матча 28 августа 2018
Борнмут
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
15'
Л. Муссе
37'
Р. Фрейзер
90+1'
Д. Айб
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Милтон Кинс Донс
ГОЛ! 3:0!
Д. Айб
Пас отдал
Д. Кинг
90'
+1
57'
Желтая карточка
Д. Левингтон
ГОЛ! 2:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Д. Айб
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Муссе
Пас отдал
Р. Фрейзер
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Милтон Кинс Донс
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
6
Уссейну Сиссе
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Борнмут
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Милтон Кинс Донс
31
Стюарт Мур
ВР
18
Киран Эгард
ЦФ
3-2-1-3
1
Боруц
15
Рико
2
Фрэнсис
2
Мингс
8
Лерма
4
Кук
10
Фрейзер
33
Айб
11
Муссе
9
Дефо
2-2-1
38
Кэргилл
3
Левингтон
6
Сиссе
8
Гилби
9
Хили
Остались в запасе
Борнмут
Милтон Кинс Донс
7
Дэвид Брукс
ПВ
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
31
Стюарт Мур
ВР
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Борнмут - Милтон Кинс Донс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Стадион:
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