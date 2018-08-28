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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Астон Вилла
Бертон Альбион - Астон Вилла: обзор матча 28 августа 2018
Бертон Альбион
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
52'
Л. Бойс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бертон Альбион - Астон Вилла
Красная карточка
К. МакФадзин
89'
69'
Желтая карточка
Р. Де Лат
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойс
52'
Желтая карточка
К. МакФадзин
45'
+2
30'
Желтая карточка
К. Хурихейн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Астон Вилла
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
3-1-2
13
Бювотер
6
Тернер
5
МакФадзин
2
Брэйфорд
23
Куинн
27
Бойс
7
Экинс
3-2-3-1-1
99
Морейра
4
Элфик
4
Туанзебе
14
Бри
2
Де Лат
3
Тэйлор
14
Хурихейн
23
Лэнсбери
37
Адома
21
Эль-Гази
29
Хепбарн-Мёрфи
Остались в запасе
Бертон Альбион
Астон Вилла
10
Маркус Харнесс
ПВ
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
31
Уильям Миллер
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
31
Марк Банн
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
31
Уильям Миллер
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бертон Альбион - Астон Вилла
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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