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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Антальяспор
Бешикташ - Антальяспор: обзор матча 26 августа 2018
Бешикташ
26.08.2018, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Антальяспор
26'
А. Негредо
56'
Пепе
20'
С. Дукара
24'
С. Дукара
33'
Й. Куртулуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Антальяспор
78'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Д. Эркин
74'
Желтая карточка
Р. Куарежма
66'
62'
Желтая карточка
С. Дукара
ГОЛ! 2:3!
Пепе
Пас отдал
Р. Куарежма
56'
33'
ГОЛ! 1:3!
Й. Куртулуш
Пас отдал
С. Дукара
30'
Желтая карточка
О. Челустка
ГОЛ! 1:2!
А. Негредо
26'
24'
ГОЛ! 0:2!
С. Дукара
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Дукара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Бешикташ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Антальяспор
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
90
Данило
ЦП
4-1-2-3
88
Эркин
21
Вида
3
Адриано
3
Пепе
17
Медель
15
Озякуп
30
Арслан
7
Куарежма
8
Бабел
21
Негредо
2-2-1
33
Челустка
33
Анжело
18
Куртулуш
21
Ванкер
15
Дукара
Остались в запасе
Бешикташ
Антальяспор
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Бешикташ - Антальяспор
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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