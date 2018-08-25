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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Трабзонспор
Анкарагюджю - Трабзонспор: обзор матча 25 августа 2018
Анкарагюджю
25.08.2018, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Трабзонспор
43'
Р. Фати
28'
Ф. Новак
80'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Трабзонспор
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
Т. Мулен
87'
80'
ГОЛ! 1:2!
У. Родальега
Пас отдал
О. Шахан
ГОЛ! 1:1!
Р. Фати
Пас отдал
Э. Озгенк
43'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Новак
Пас отдал
Ю. Языджи
Желтая карточка
Б. Коне
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
34
Йоханнес Хопф
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Анкарагюджю
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Юрай Куцка
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
4-1-1
34
Хопф
8
Пинту
26
Коне
22
Озгенк
2
Айхан
91
Фати
75
Мулен
4-4-1-1
1
Киврак
5
Хосейни
27
Перейра
15
Туре
57
Новак
33
Омюр
10
Шахан
12
Онази
7
Соса
97
Языджи
23
Родальега
Остались в запасе
Анкарагюджю
Трабзонспор
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Юрай Куцка
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Юрай Куцка
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Анкарагюджю - Трабзонспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
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Анкарагюджю
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