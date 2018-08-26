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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Беверен
Генк - Беверен: обзор матча 26 августа 2018
Генк
26.08.2018, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Беверен
78'
М. Саматта
89'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Беверен
Желтая карточка
Р. Малиновский
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Л. Троссард
89'
ГОЛ! 1:0!
М. Саматта
Пас отдал
Р. Малиновский
78'
Желтая карточка
З. Гано
58'
Желтая карточка
А. Посуэло
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Беверен
33
Дави Руф
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
7
Александар Болевич
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Беверен
33
Луи Верстраэт
ЦП
12
Бени Бадибанга
ЦФ
2-3-1
20
Вукович
6
Деваст
3
Настич
8
Хейнен
8
Посуэло
15
Сек
9
Гано
1-1-2
33
Руф
5
Кофрие
24
Абдулла
11
Ампома
7
Болевич
Остались в запасе
Генк
Беверен
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
33
Луи Верстраэт
ЦП
12
Бени Бадибанга
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Остались в запасе
33
Луи Верстраэт
ЦП
12
Бени Бадибанга
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Генк - Беверен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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