Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Черноморец
Краснодар - Черноморец: обзор матча 01 июля 2009
Краснодар
01.07.2009, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Краснодар - Черноморец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Краснодар
Черноморец
Бубнов обратился к Мусаеву после конфликта с Мостовым: «Не связывайся с Царем!»
Вчера, 23:56
4
«Краснодар» пошел в ЭСК по одному эпизоду из матча с ЦСКА
Вчера, 19:31
1
Кисляк – о поражении от «Краснодара»: «Спихивать на судейство не стоит, сами допустили достаточно ошибок»
Вчера, 16:57
1
Мусаев рассказал, кто из отечественных тренеров поддерживает его в период кризиса «Краснодара»
Вчера, 16:29
Мусаев рассказал о внезапном ночном звонке от Кордобы
Вчера, 14:44
3
Бубнов обратился к Мусаеву после конфликта с Мостовым: «Не связывайся с Царем!»
Вчера, 23:56
4
«Краснодар» пошел в ЭСК по одному эпизоду из матча с ЦСКА
Вчера, 19:31
1
Кисляк – о поражении от «Краснодара»: «Спихивать на судейство не стоит, сами допустили достаточно ошибок»
Вчера, 16:57
1
Мусаев рассказал, кто из отечественных тренеров поддерживает его в период кризиса «Краснодара»
Вчера, 16:29
Мусаев рассказал о внезапном ночном звонке от Кордобы
Вчера, 14:44
3
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Клуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»
30 июня
Клуб РПЛ расстался с игроками из Марокко и Грузии
30 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+