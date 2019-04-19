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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Сток Сити
Мидлсбро - Сток Сити: обзор матча 19 апреля 2019
Мидлсбро
19.04.2019, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
2'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Сток Сити
82'
Желтая карточка
Д. Батт
Желтая карточка
А. Клэйтон
81'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Д. Хаусон
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
3-1-4-2
12
Рэндольф
44
Флинт
5
Шоттон
17
МакНэйр
17
Бешич
12
Оби Микел
16
Хаусон
6
Сэйвилл
7
Клэйтон
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
3-4-2
23
Федеричи
23
Батт
12
Эдвардс
5
Уилльямс
5
Этебо
6
Клукас
16
МакКлин
7
Аллен
23
Афобе
19
Воукс
Остались в запасе
Мидлсбро
Сток Сити
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
1
Якоб Хаугор
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Мидлсбро - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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