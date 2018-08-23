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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сарпсборг 08 - Маккаби
Сарпсборг 08 - Маккаби: обзор матча 23 августа 2018
Сарпсборг 08
23.08.2018, четверг, 20:05
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Маккаби
13'
В. Кьяртанссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Маккаби
54'
Желтая карточка
П. Райкович
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Кьяртанссон
Желтая карточка
Й. Тамм
12'
6'
Желтая карточка
Э. Тиби
Начало матча
Статистика матча Сарпсборг 08 - Маккаби
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
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Сарпсборг 08
Маккаби
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Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
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ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
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