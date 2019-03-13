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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Сток Сити
Дерби Каунти - Сток Сити: обзор матча 13 марта 2019
Дерби Каунти
13.03.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Сток Сити
89'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
70'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Дерби Каунти
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-3-2-1
13
Рос
2
Богль
36
Кио
23
Томори
2
Мэлони
4
Джонсон
23
Хаддлстоун
14
Холмс
10
Лоуренс
10
Уилсон
29
Уогхорн
4-5-1
1
Батлэнд
12
Эдвардс
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
23
Батт
16
Адам
16
МакКлин
10
Инс
7
Аллен
18
Вудс
23
Афобе
Остались в запасе
Дерби Каунти
Сток Сити
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Дерби Каунти - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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