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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Престон
Сток Сити - Престон: обзор матча 26 января 2019
Сток Сити
26.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 2
Завершен
Престон
20'
А. Брауне
80'
Б. Поттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Престон
86'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Желтая карточка
Д. МакКлин
85'
80'
ГОЛ! 0:2!
Б. Поттс
Пас отдал
Ш. Магуайр
Желтая карточка
С. Клукас
31'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Брауне
Пас отдал
Д. Фишер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Престон
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
3-2-3-1
1
Батлэнд
17
Шоукросс
5
Уилльямс
14
Тимон
4
Мартинс-Инди
26
Бауэр
5
Этебо
7
Аллен
6
Клукас
23
Афобе
3-4-1
1
Радд
6
Дэвис
16
Хьюз
14
Фишер
8
Брауне
44
Поттс
12
Галлахер
4
Пирсон
24
Магуайр
Остались в запасе
Сток Сити
Престон
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Сток Сити - Престон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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