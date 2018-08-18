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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Урал-2 - Звезда
Урал-2 - Звезда: обзор матча 18 августа 2018
Урал-2
18.08.2018, суббота, 13:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
1 : 3
Завершен
Звезда
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Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Рубин-2
5 : 0
01.11.2026
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Урал-2
1 : 0
25.10.2026
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Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
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Урал-2
1 : 2
04.10.2026
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04.06.2022
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2 : 1
25.05.2022
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15.05.2022
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