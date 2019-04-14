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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Бавария
Фортуна - Бавария: обзор матча 14 апреля 2019
Фортуна
14.04.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 4
Завершен
Бавария
89'
Д. Лукебакио (П)
15'
К. Коман
41'
К. Коман
55'
С. Гнабри
90+2'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Бавария
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Л. Горецка
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Лукебакио
89'
55'
ГОЛ! 0:3!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
41'
ГОЛ! 0:2!
К. Коман
Пас отдал
Й. Киммих
Желтая карточка
К. Айхан
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
С. Гнабри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
25
Аймен Баркок
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фортуна
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
4-1-2-3
1
Ренсинг
4
Хоффманн
25
Циммерманн
23
Айхан
35
Камински
31
Соботтка
25
Баркок
7
Штегер
10
Хеннингс
9
Ковнацки
14
Раман
3-2-1-2-2
1
Нойер
5
Алаба
25
Зюле
15
Хуммельс
88
Мартинес
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Фортуна
Бавария
14
Доди Лукебакио
ПВ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Фортуна - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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