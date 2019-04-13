Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 13 апреля 2019
Боруссия Д
13.04.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
17'
Д. Санчо
24'
Д. Санчо
83'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
83'
ГОЛ! 2:1!
Р. Квайсон
42'
Желтая карточка
Ж. Матета
ГОЛ! 2:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Т. Делэни
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Гетце
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бюрки
25
Аканджи
22
Диалло
27
Вольф
5
Вайгль
27
Делэни
28
Витсель
7
Брун-Ларсен
18
Ройс
19
Санчо
27
Гетце
4-1-2-1-2
21
Мюллер
2
Донати
42
Хак
19
Ниахате
24
Мартин
5
Гбамен
46
Латца
25
Кунде
14
Бутьюс
14
Матета
9
Онисиво
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Боруссия Д
Майнц
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+