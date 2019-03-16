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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия Д
Герта - Боруссия Д: обзор матча 16 марта 2019
Герта
16.03.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
4'
С. Калу
35'
С. Калу (П)
14'
Т. Делэни
47'
Д. Загаду
90+2'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия Д
90'
+6
Желтая карточка
М. Шмельцер
Красная карточка
В. Ибишевич
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Санчо
Вторая желтая
Д. Торунарига
85'
76'
Желтая карточка
Д. Санчо
Желтая карточка
Д. Торунарига
76'
Желтая карточка
Н. Штарк
52'
47'
ГОЛ! 2:2!
Д. Загаду
Пас отдал
Д. Санчо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Калу
35'
21'
Желтая карточка
Д. Загаду
14'
ГОЛ! 1:1!
Т. Делэни
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Томас Делэни
ОП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
3-4-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
4
Рекик
33
Торунарига
7
Миттельштадт
10
Майер
8
Груйич
19
Лазаро
8
Дуда
9
Зелке
8
Калу
4-2-3-1
1
Бюрки
27
Вольф
22
Диалло
23
Загаду
25
Аканджи
5
Вайгль
27
Делэни
11
Пулишич
18
Ройс
7
Брун-Ларсен
19
Санчо
Остались в запасе
Герта
Боруссия Д
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Герта - Боруссия Д
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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