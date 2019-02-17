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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 17 февраля 2019
Айнтрахт
17.02.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
45+1'
Д. Да Коста
82'
Д. Закария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Закария
Пас отдал
Т. Штробль
Желтая карточка
Д. Де Гузман
74'
68'
Желтая карточка
К. Крамер
Желтая карточка
М. Хасебе
66'
ГОЛ! 1:0!
Д. Да Коста
Пас отдал
Д. Де Гузман
45'
+1
Желтая карточка
М. Гачинович
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
21
Да Коста
6
Фернандес
18
Де Гузман
18
Костич
8
Гачинович
9
Ребич
22
Аллер
3-2-2-3
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
19
Джонсон
10
Нойхаус
7
Херрманн
13
Штиндль
9
Азар
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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