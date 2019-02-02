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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 02 февраля 2019
Байер
02.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Бавария
53'
Л. Бэйли
63'
К. Фолланд
87'
Л. Аларио
41'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
ГОЛ! 3:1!
Л. Аларио
Пас отдал
Ю. Брандт
87'
Желтая карточка
Венделл
75'
ГОЛ! 2:1!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Беллараби
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бэйли
53'
52'
Желтая карточка
К. Коман
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Т. Мюллер
36'
Желтая карточка
Й. Киммих
Желтая карточка
Ч. Арангис
34'
Желтая карточка
К. Беллараби
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Бавария
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
4-1-2-3
1
Градецки
18
Венделл
5
Бендер
4
Та
8
Вайзер
20
Арангис
8
Брандт
38
Беллараби
31
Фолланд
17
Бэйли
29
Хаверц
4-1-1-2-2
26
Ульрайх
25
Зюле
5
Алаба
15
Хуммельс
13
Рафинья
6
Киммих
27
Горецка
23
Родригес
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Байер
Бавария
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Байер - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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