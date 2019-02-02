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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 02 февраля 2019
Шальке-04
02.02.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
85'
К. Крамер
90+1'
Ф. Нойхаус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
Т. Азар
85'
ГОЛ! 0:1!
К. Крамер
Пас отдал
Т. Азар
Желтая карточка
Н. Бенталеб
72'
Красная карточка
А. Нюбель
59'
40'
Желтая карточка
Т. Штробль
39'
Желтая карточка
М. Гинтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-4-2-1
1
Нюбель
5
Очипка
22
Настасич
26
Сане
22
МакКенни
8
Сердар
6
Бенталеб
13
Руди
22
Коноплянка
20
Калиджиури
13
Ут
4-2-3-1
1
Зоммер
5
Ланг
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
5
Штробль
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
14
Плеа
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
8
Омар Маскарель
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Муслич
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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