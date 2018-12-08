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Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 08 декабря 2018
Шальке-04
08.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
61'
Д. Калиджиури (П)
7'
Т. Делэни
74'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
Желтая карточка
С. Руди
90'
89'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Д. Санчо
77'
Замена
М. Гетце
️️️️
П. Алькасер
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Б. Очипка
76'
74'
ГОЛ! 1:2!
Д. Санчо
Пас отдал
Р. Геррейру
67'
Желтая карточка
М. Ройс
63'
Желтая карточка
А. Хакими
62'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Я. Брун-Ларсен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Калиджиури
61'
Желтая карточка
М. Настасич
60'
Замена
С. Сердар
️️️️
Н. Бенталеб
55'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Г. Бургшталлер
37'
Желтая карточка
С. Сане
31'
Желтая карточка
Б. Очипка
22'
14'
Желтая карточка
Л. Пищек
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Делэни
Пас отдал
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-4-2-1
1
Ферманн
5
Очипка
22
Настасич
26
Сане
18
Шепф
22
МакКенни
6
Бенталеб
13
Руди
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
4-1-1-3-1
1
Бюрки
2
Хакими
22
Диалло
26
Пищек
25
Аканджи
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
7
Брун-Ларсен
9
Алькасер
9
Бургшталлер
37
Мендиль
37
Мендиль
9
Бургшталлер
6
Бенталеб
8
Сердар
8
Сердар
6
Бенталеб
5
Очипка
22
Коноплянка
22
Коноплянка
5
Очипка
19
Санчо
11
Пулишич
11
Пулишич
19
Санчо
7
Брун-Ларсен
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Брун-Ларсен
9
Алькасер
27
Гетце
27
Гетце
9
Алькасер
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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