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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Нюрнберг
Бавария - Нюрнберг: обзор матча 08 декабря 2018
Бавария
08.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Нюрнберг
9'
Р. Левандовски
27'
Р. Левандовски
56'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Нюрнберг
Желтая карточка
Д. Алаба
66'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Рибери
56'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Кевин Годен
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
18
Симон Райн
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Нюрнберг
30
Патрик Кландт
ВР
31
Ондрей Петрак
ОП
21
Эдгар Салли
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
14
Юя Кубо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
25
Зюле
5
Алаба
17
Боатенг
6
Киммих
7
Рибери
27
Горецка
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-3-2
1
Бредлов
5
Мюль
33
Марграйтер
14
Лайбольд
2
Годен
4
Эррас
18
Райн
37
Керк
4
Бауэр
9
Ишак
7
Мисиджан
Остались в запасе
Бавария
Нюрнберг
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
31
Ондрей Петрак
ОП
10
Матеус Перейра
АП
30
Патрик Кландт
ВР
21
Эдгар Салли
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
31
Ондрей Петрак
ОП
10
Матеус Перейра
АП
30
Патрик Кландт
ВР
21
Эдгар Салли
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Бавария - Нюрнберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
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