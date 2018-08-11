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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-3 - Кубань
Краснодар-3 - Кубань: обзор матча 11 августа 2018
Краснодар-3
11.08.2018, суббота, 17:30
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кубань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Краснодар-3 - Кубань
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0
0
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0
Матчи команд
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Биолог-Новокубанск
5 : 1
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25.05.2021
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Россия. ПФЛ. Группа 1, 30 тур
Краснодар-3
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21.05.2021
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
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2 : 2
30.05.2026
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24.05.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
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2 : 1
20.05.2026
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Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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