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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Маттерсбург
Хартберг - Маттерсбург: обзор матча 11 августа 2018
Хартберг
11.08.2018, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Маттерсбург
38'
М. Кюстер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Маттерсбург
67'
Желтая карточка
П. Саломон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Кюстер
38'
Начало матча
Статистика матча Хартберг - Маттерсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
Новости команд
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Хартберг
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2022.07.24 14:45
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3
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2016.01.08 01:10
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2022.07.24 14:45
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Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
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