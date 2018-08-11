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Материалы

Шахтер - Ворскла

11.08.2018, Суббота, 19:30 мск Львов, стадион Арена-Львов Украина. Премьер-лига, 4 тур Шахтер - Ворскла
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
28 тур
21 апреля, суббота 17:00 Шахтер 4:2 Ворскла
23 тур
9 марта, пятница 20:00 Ворскла 0:3 Шахтер
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
13 октября, пятница 19:00 Шахтер 3:2 Ворскла
1 тур
18 июля, вторник 19:00 Ворскла 0:3 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
19 тур
26 февраля, воскресенье 18:00 Шахтер 2:1 Ворскла
8 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Ворскла 0:1 Шахтер
Украина. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 27 марта, воскресенье 17:00 Шахтер 1:2 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
17 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Шахтер 3:1 Ворскла
4 тур
9 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 2:2 Шахтер
Украина. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 2 марта, среда 20:30 Ворскла 0:4 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
15 тур
28 февраля, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Ворскла
2 тур
1 августа, пятница 20:00 Ворскла 1:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 15:00 Ворскла 1:0 Шахтер
10 тур
21 сентября, суббота 19:30 Шахтер 3:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Ворскла 0:1 Шахтер
5 тур
12 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 4:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Ворскла 0:2 Шахтер
10 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
14 мая, суббота 15:00 Ворскла 1:1 Шахтер
14 тур
23 октября, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Ворскла
Чемпионат Украины (2009/2010)
18 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Шахтер 1:0 Ворскла
3 тур
1 августа, суббота 21:00 Ворскла 1:1 Шахтер
Кубок Украины (2008/2009)
Финал,
31 мая, воскресенье 18:00 Ворскла 1:0 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
21 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Шахтер 1:0 Ворскла
6 тур
23 августа, суббота 20:00 Ворскла 1:0 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
20 тур
9 марта, воскресенье 15:00 Ворскла 0:1 Шахтер
5 тур
11 августа, суббота 20:00 Шахтер 2:1 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 23 19 3 1 53:9 +44 60
2. Динамо К 23 17 2 4 43:13 +30 53
3. Александрия 23 12 5 6 31:20 +11 41
4. Мариуполь 23 9 6 8 27:35 -8 33
5. Заря 23 8 8 7 30:23 +7 32
6. Десна 23 9 4 10 25:24 +1 31
7. Львов 23 7 9 7 21:23 -2 30
8. Ворскла 23 9 2 12 18:32 -14 29
9. Карпаты 23 6 6 11 30:37 -7 24
10. Олимпик Дн 23 4 8 11 25:35 -10 20
11. Черноморец Од 23 4 4 15 13:37 -24 16
12. Арсенал К 23 4 3 16 15:43 -28 15
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