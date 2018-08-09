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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Жальгирис
Севилья - Жальгирис: обзор матча 09 августа 2018
Севилья
09.08.2018, четверг, 22:45
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
Жальгирис
34'
Э. Банега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Жальгирис
ГОЛ! 1:0!
Э. Банега
34'
Начало матча
Статистика матча Севилья - Жальгирис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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